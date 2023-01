‘Krotverhuur’ in Evergem kan Gentse ondernemersfamilie Bultinck duur te staan komen: “Er werd een gewoonte van gemaakt”

GENT Tweede kans voor man die het gaspedaal te diep induwde in Drongen: rijverbod, maar enkel in het weekend

Een boete van 320 euro en een rijverbod van 15 dagen. Dat is het verdict voor een bestuurder die het gaspedaal te diep induwde op de Deinsesteenweg in Drongen. De rechter ging wel in op de vraag van de man om het verbod over de weekends te spreiden: “Ik hoop dat u een belangrijke les heeft geleerd en hier binnenkort niet opnieuw staat.”

25 januari