Kluizendorpstraat afgesloten door werken

An (43) organi­seert crowdfun­ding voor kansarm meisje (14): “Nieuwe fiets gestolen, terwijl ze op bezoek was bij haar zieke moeder”

An Van Wesemael (43) zette vorige week een crowdfunding in gang voor een 14-jarig kansarm meisje, wiens fiets gestolen werd terwijl ze op bezoek was bij haar mama in het ziekenhuis van Gent. An lanceerde een oproep op Facebook, die massaal werd gedeeld en gesteund. Het volledige verhaal en de resultaten vindt u hieronder.