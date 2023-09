Kloosterstraat twee weken afgesloten voor aanleg voetpad, fietspad en busperron

Kamiel (83) en Rita (82) vieren 60 jaar huwelijk

Kamiel Verween en Rita De Coninck uit de Kriekerijstraat in Kerkbrugge-Langerbrugge leerden elkaar kennen tijdens de kermis in het dorp in het café van Martha Victor. Kamiel begon vroeg te werken in de spinnerij Orléans en bouwde nadien een carrière uit bij Electrabel. Rita nam het huishouden voor haar rekening en ontfermde zich over hun 3 kinderen. Inmiddels hebben ze ook al 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. In hun vrije tijd doet Kamiel aan boogschutten. Rita is lid bij OKRA.