KLJ speelt voor 56ste keer toneel

wielrennen profs Kobe Vanover­schel­de twee dagen op rij in vroege vlucht: “Iedere keer moeten vechten voor anderhalve minuut voorsprong”

Twee dagen op rij liet Kobe Vanoverschelde zich in een vroege vlucht zien. Zowel in Dwars door het Hageland als in de Euro Shop Elfstedenronde. In Brugge werd zijn aanvalsdrift beloond met de prijs van de strijdlust.

12 juni