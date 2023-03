Kleuters GBS Evergem vinden tijdens verbouwingen tijdelijk onderdak in oud laboratorium: “Dit voelt voor hen niet aan als naar school gaan”

Nieuwe sportsite Lovendegem loopt vertraging op na Romeinse en middeleeuw­se vondsten: “Maar midden 2023 leggen we eerste steen

Midden dit jaar zullen werkmannen starten met de uitbouw van de nieuwe sportsite in Lovendegem. Vooraleer daar de eerste steen gelegd kan worden, moest de gemeente eerst een archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of er daar al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig was. Daarbij werd aardewerk uit de Romeinse periode en de middeleeuwen ontdekt, waardoor een vervolgonderzoek noodzakelijk is. “Dat zal twee maanden duren. Nadien kunnen wij aan de slag", zegt burgmeester Kim Martens (CD&V).