Kermiscomité Evergem pakt uit met uitgebreid programma voor Paastival 2022

De festiviteiten starten vrijdagavond om 20 uur met muziekquiz in de feesttent op het Gilbert Braeckmanplein. Zaterdag volgt om 14 uur in diezelfde tent een boogschieting op de liggende wip zonder vizier. Op zondag staat van 6 tot 17 uur een rommelmarkt gepland. Van 8 tot 11 uur wordt een luxeontbijt geserveerd in de feesttent en in de namiddag is er kindergrime, een paasworp en een optreden van clown Tyno. 's Avonds volgt er om 18 uur een spaghettifestijn met aansluitend een optreden van Kurt Burgelman. Op paasmaandag kunnen voetbalfans in de feesttent nog de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht op groot scherm volgen.