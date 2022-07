Kattenasiel Catpower slaat noodkreet na nieuwe overrompeling zwerfkatten: “Zowel beleidsmatig als financieel schiet overheid tekort”

Als we op het gespin en de kopjes mogen afgaan, lijken poezen Jakob en Fiona gelukkig bij de vzw die sinds 2019 onderdak heeft gevonden in de oude gebouwen van Electrabel in de Gentweg. De 45 vrijwilligers die er afwisselend elke dag de verdwaalde of ongewenste katten verzorgen, zijn dat heel wat minder. “We vinden geen vrijwilligers en opvang meer, en ook financieel is het niet langer te bolwerken", vertelt voorzitter Tania Vandersmissen (53) die mee aan de wieg stond van het project. “Vorige week hebben we 50 katten moeten weigeren en voordien zelfs al eens 35 op één dag. Al onze kooien zitten vol en als we meerdere katten in één kooi onderbrengen, kan dat ziektes in de hand werken. Daarom hebben we op de ledenvergadering beslist om geen zieke of wilde katten meer te aanvaarden. Een harde beslissing, want als wij ze niet opvangen, worden ze wel ergens langs de kant van de weg afgezet of zelfs erger.”