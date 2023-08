Kattenasiel Catpower moet op zoek naar nieuwe locatie voor 80 poezen

Nieuwste vak aan UGent is de literatuur van... Taylor Swift: “'t Is eens iets anders dan Shakespea­re”

Ze doet over heel de wereld concertzalen vollopen, haar platen worden grijsgedraaid op de radio en nu wijdt de UGent — in Europese primeur — een vak aan Taylor Swift. ‘Literature: Taylor’s version’ zal studenten doen kennismaken met de songs van het popfenomeen, want ook Taylor lijkt de mosterd te halen bij de grote klassieke auteurs. “Ik wil mijn studenten laten zien hoe leuk historische Engelse literatuur kan zijn”, klinkt het bij docent én Swift-fan professor Elly McCausland. Bovendien staan er nog wat leuke verrassingen voor de studenten op het programma.