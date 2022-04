Kathleen Depoorter wil nationaal ondervoorzitter N-VA worden: “Hoogtijd voor echte symfonie zonder valse Vivaldi-noten”

Nu Lorin Parys CEO wordt van de Proleague moet N-VA op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Kathleen Depoorter is schepen in Evergem en parlementslid, en is nu ook kandidaat om Parys op te volgen. “Lokale mandatarissen ondersteunen, en meebouwen aan de blijvende verankering van ons Vlaams gedachtengoed is belangrijk”, zegt de Evergemse. “Ik ben nu tien jaar schepen en heb voldoende ervaring om onze mandatarissen bij te staan. Daarnaast wil ik als ondervoorzitter en parlementslid het grotere politieke plaatje van onze partij mee tekenen. Het is tijd om Vlaams ondernemerschap, nuchter denken en karakter te tonen, en niet meer in het defensief te denken. Tijd om een echte symfonie te spelen en de valse Vivaldi-noten achter ons te laten.”