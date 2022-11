Kakelcaravan tegen pesten in nieuw jasje

Met een grote kraan liet aannemer Kristof De Roo de opgefleurde caravan in aanwezigheid van de leerlingen neerdalen op de speelplaats. De zogenoemde Kakelcaravan stond al zes jaar op de speelplaats en was destijds een een donatie van De Koning Boudewijnstichting. De caravan moest een knus plekje worden waar kinderen - al dan niet samen met een leerkracht - problemen kunnen bespreken of ruzies kunnen bijleggen. Op die manier wil men vermijden dat akkefietjes aanleiding geven tot pesterijen. ”Kinderen kunnen er ook over hun zorgen praten en vragen stellen om meer inzicht te krijgen in moeilijke situaties. Zo genieten ze volop van de aandacht die de juffen hen geven”, zegt directrice Christine De Baets.