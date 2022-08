Kajakken op de Leie met Landelijke Gilde

Doornzele/Evergem Daphné (23) brengt haar taarten en gebak aan de man met foodtruck: “Taarten naar de wensen van de klant”

Wie wil uitpakken met een speciale taart of gebak kan daarvoor terecht bij Daphné Eggermont. Haar lekkernijen bakt ze in een atelier in Doornzele, maar ze brengt ze aan de man in Evergem in haar zelf bekostigde foodtruck. “Voorlopig verkoop ik alleen in Evergem, maar de Gentse Vrijdagsmarkt lijkt me ook wel wat.”

1 augustus