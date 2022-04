Kadet ook open op woensdag

Kadet was voordien enkel op vrijdag open, maar nu gaan ook op woensdag de deuren open voor jongeren van de middelbare school. Van 12 tot 15 uur kunnen ze er rustig studeren of je huiswerk maken. Jeugdwerker Leen Van de Velde zal dan ook aanwezig zijn. Nadien kunnen de jongeren van 15 tot 17 uur nog wat ontspannen en gezelschapsspellen spelen. Op woensdag is er ook niet-alcoholische drank te koop.