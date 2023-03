Justine (19) tovert opslagplaats om tot eigen beautysalon: “Dankbaar dat ik mijn droom kan realiseren”

Justine Ketels (19), dochter van Evergems schepen Kenny Ketels, is haar eerste eigen zaak gestart. In ‘Beautybar by Justine’ kunnen zowel mannen als vrouwen terecht voor een schoonheidsbehandeling. “Ik word gelukkig van mensen mooi te maken.”

Terwijl papa de oprit veegt, legt Justine nog zelf de laatste aan haar eerste eigen salon dat op zaterdag 4 maart opent. Ondanks haar jeugdige leeftijd deed de blondine de afgelopen jaren al heel wat ervaring op in de praktijk. “Ik liep school in Sintra, maar werkte sinds mijn 16e reeds 30 uur per week in twee schoonheidssalons in Waarschoot en Gent. Voordien wist ik nooit echt goed welke richting ik precies wilde uitgaan, maar door de ervaring die ik opdeed, merkte ik dat ik gelukkig werd van mensen mooi te maken. Dit is dus een droom die uitkomt.”

Ze start voorlopig in bijberoep, naast haar job als logistiek medewerker voor materialen. Om dat bijberoep te kunnen uitoefenen, moest ze natuurlijk wel eerst op zoek naar een eigen stekje. Die vond ze in een opslagplaats in de Steenmolenstraat in Ertvelde, die ze met de hulp van vrienden en familie omtoverde tot een strak en eigentijdse salon. “Op vier maanden tijd hebben we hier heel wat werk verzet. Ik ben heel erg tevreden met het resultaat en zeer dankbaar dat ze mee wilden helpen om mijn droom te realiseren. Zonder hen was dit nooit gelukt.”

In ‘Beautybar by Justine’ kunnen niet alleen vrouwen, maar ook mannen terecht voor een behandeling. “Mannen kunnen langskomen voor een waxbeurt of een pedicure. Bij vrouwen ben ik vooral gespecialiseerd in gelnagels en wimpers, maar ik doe onder meer ook epilatie en wenkbrauwen. Door mijn vorige werkervaringen heb ik al heel wat klanten om het vervolg bij mij langs te komen, maar ik kijk er ook naar uit om wat nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Klanten kunnen telefonisch of online een afspraak maken, maar kunnen de openingsuren ook gewoon eens binnen springen.”

Beautybar By Justine, Steenmolenstraat 20A 9940 Ertvelde. Wie de openingsuren wil raadplegen of een afspraak wil maken, kan terecht op haar website.



