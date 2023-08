Julien (87) en Liliane (85) vieren briljanten huwelijk

Moet Balloonmee­ting terug van Deinze naar Eeklo?: “Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om terug te keren”

Keert de Balloonmeeting ooit nog terug van Deinze naar Eeklo? 34 jaar lang was Eeklo de ballonstad, maar dit weekend is het al de derde keer dat de organisatoren het evenement in Deinze doen plaatsvinden. Een eventuele terugkeer naar Eeklo wordt daar nu zelfs op de politieke agenda gezet. Maar er zijn voor- en tegenstanders. En dat zorgt voor een pittige discussie.