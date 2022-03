Jean Paul Van Bendegem te gast in bibliotheek

Jean Paul Van Bendegem is buitengewoon hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie, maar met zijn 68 jaar ook jong gepensioneerde. In zijn boek heeft hij het over dat curieuze gevoel als ‘oudere’ dat je er niet meer toe doet en overbodig bent geworden. Daarom roept hij op tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. In zijn boek heeft hij over de onvermijdelijk lange reis van ouder worden die eindigt bij de senior die een tweede puberteit beleeft: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’. Een lezing en boek voor iedereen die ouderdom als discriminerend ervaart. Een ticket kost 8 euro.