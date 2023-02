Inwoners kunnen stemmen op nieuwe naam drie Evergemse speelpleintjes

Gent Wie is man met rode plastieken zak die bomaanslag pleegde in het Rabot? En wat schreef hij op spandoek vlak voor ontplof­fing?

Gent is in de ban van de bomaanslag die het Rabot op zijn grondvesten deed daveren. In de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari ontplofte voor de deur van een vrouwenkapsalon in de Wondelgemstraat een explosief. Op nieuwe camerabeelden is te zien hoe een man de bom plaatst, nadat hij een spandoek uit zijn rode plastic zakje haalt en ophangt. “Eén ding is zeker: het was een gerichte aanslag.” Dit is wat we tot nu toe weten.

11:47