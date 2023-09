Inwoners krijgen voortaan 4 zakken om asbest te verwijderen

Geen fanfare zonder de clan-Dobbelaere. Iconische harmonie telt maar liefst 11 leden van zelfde familie: “Voor m’n kinderen ben ik net iets strenger”

Zodra Lieven Dobbelaere (43), dirigent van K.M. De Neerschelde, zijn baton neer laat, schitteren de trompetten. De wekelijkse repetitie in De Zwarte Doos staat helemaal in het kader van de kioskconcerten op Open Monumentendag. De harmonie is zélf een monument, 171 jaar jong. En ondertussen ook bijna een familiebedrijf: er zitten maar liefst 11 Dobbelaeres in de harmonie. “Het is niet verplicht... zachte dwang is een beter woord.”