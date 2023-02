“Iemand die zijn eigen tong afbijt of inslikt? Nog nooit gezien”: Rosanne en Karel (73) over de misvattingen rond epilepsie

Evergem13 februari is het Internationale Epilepsiedag. Na migraine is het de meest voorkomende neurologische aandoening wereldwijd, maar desondanks is er bij het grote publiek weinig kennis over de ziekte, ook in ons land. “En dat is net het grote probleem", zegt Karel Blomme wiens dochter eraan lijdt. “De misvattingen over de aandoening zorgen ervoor dat het in een taboesfeer verkeert, terwijl communicatie over de aandoening net de oplossing is.”