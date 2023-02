Huis van Jef en Zorgnetwerk Sterrenkinderen starten samenwerking voor betere ondersteuning bij verlies kind

Het Vlaamse zorgnetwerk Sterrenkinderen komt op voor de belangen van gezinnen die een kindje verliezen in de zwangerschap of rondom de geboorte. De ondersteuning daarbij start vaak al in het ziekenhuis, maar ook thuis is er nood aan ondersteuning. “Ouders zitten vaak met heel wat vragen", zegt schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA). “Dankzij de samenwerking hebben de medewerkers van Huis van Jef de expertise in huis om op die vragen te antwoorden. Ze kunnen hen ook gemakkelijker naar de juiste organisaties of hulpverleners doorverwijzen." Zorgnetwerk Sterrenkinderen krijgt van de gemeente een financiële bijdrage van 1.000 euro. “De organisatie gebruikt dit geld voor communicatie, permanentie, een online chattool en het onderhoud van het hulpverlenersplatform”, besluit Ketels.