Hovenierstraat drie dagen afgesloten

Maldegem/Eeklo/Evergem Waar kan je nog zwemmen in Meetjes­land? Zwembad Eeklo tijdelijk dicht, Maldegem sluit volgend jaar voor grote werken, Evergem bouwt nieuw

Zwemmers krijgen het moeilijk in het Meetjesland. Het zwembad van Eeklo sluit op 1 december voor maanden de deuren. Ook het zwembad van Maldegem moet volgend jaar voor zowat vier maanden dicht. In Evergem is dan weer de bouw van een nieuw zwembad gestart, en sluit het oude volgende zomer. Waar kunnen zwemmers nog terecht?

30 november