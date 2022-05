Groen-gemeenteraadslid Kathleen Pisman (59) krijgt zitje in Kamer van Volksvertegenwoordigers

“Als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse Groenlijst voor de federale verkiezingen van 2019 weet je dat die kans erin zit, maar toch komt dit vrij onverwachts", bekent Kathleen Pisman. “Desondanks is dit voor mij een droom die uitkomt.” De Ertveldse doet al meer dan 20 jaar aan gemeentepolitiek als gemeenteraadslid en fractieleider in Evergem, maar krijgt nu dus ook een federaal mandaat. Zij vervangt Evita Willaert die enkele dagen geleden verkozen werd tot de nieuwe schepen van Onderwijs in Gent nadat Elke Decruynaere in april een stap opzij zette om persoonlijke redenen.

In Evergem zetelt Pisman in de oppositie, maar in het federaal parlement zit ze bij de Ecolo-Groen-fractie in de meerderheid. “Ik heb nu nog twee jaar de tijd tot de verkiezingen om invloed uit te oefenen vanuit het beleid. Met de Ecolo-Groen-fractie zal ik nu kunnen strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij.” Op welke thema's ze zich zal toespitsen is echter nog niet gekend. “Daarover moet binnen de fractie nog overlegd worden. Het is nog niet duidelijk of ik de thema’s van mijn voorganger zal overnemen of niet. Binnen anderhalve week zitten we daarover rond de tafel.”

Of ze haar plaatsje in de gemeenteraad zal behouden is nog geen zekerheid. Nochtans deed schepen Kathleen Depoorter (N-VA) het haar al voor. “Daarvoor dien ik binnen de partij een uitzondering te vragen, maar ik wil eerst alle mogelijkheden bekijken. Voorlopig behoud ik wel mijn mandaat." Haar job als inspecteur in het basisonderwijs moet ze wel even on hold zetten. “Zolang je zetelt moet je verplicht politiek verlof nemen. Nadien zou ik wel kunnen terugkeren in die ambtenarenfunctie.”