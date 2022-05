Groen Evergem geeft Groene Pluim 2021 aan vrijwilligers volkstuin Sleidinge en Buso ‘t Vurstjen

EvergemGroen Evergem heeft de ‘Groene Pluim 2021' geschonken aan Sleidingenaren Carlos Van Hoorebeke (67) en zijn vrouw Carine Van Damme (64), vrijwilligers van de volkstuin De Oude Pastorij in Sleidinge. Ook secundaire school voor Buitengewoon Onderwijs ’t Vurstjen viel in de prijzen. De ‘Groen Pluim’ is een trofee voor personen of initiatieven die een uitzonderlijke verdienste hebben op sociaal, cultureel en ecologisch vlak in Evergem.

Groen Evergem reikt de prijs jaarlijks uit om haar waardering uit te drukken voor het vaak belangeloze werk dat burgers voor elkaar en het leefmilieu verrichten. “De volkstuin De Oude Pastorij in Sleidinge is een ontmoetingsplek voor kwetsbare groepen, OCMW- cliënten, vrijwilligers en bewoners. Samen werken ze binnen de beschermde site van de pastorietuin met grote moestuin, kruidentuin en boomgaard aan ecologische tuinieren", zegt gemeenteraadslid Eddy Collombeen. “Ze zorgen voor een gezonde vrijetijdsbesteding in de gezonde buitenlucht met nadruk op sociaal contact en gezonde voeding”, vervolgt Van Hoorebeke. “In september 2020 ging men de samenwerking met Buso ‘t Vurstjen aan. De bedoeling is om mensen met een beperking vaardigheden bij te brengen. Dit lukt namelijk niet in de schoolse omgeving en de huidige aanpak doet wonderen."

Volledig scherm De vrijwilligers van de volkstuin in Sleidinge. © Gemeente Evergem

Integratie

Het project van de volkstuin zag het levenslicht toen de laatste pastoor zijn woning in Sleidinge-Dorp verliet. De woning werd een opvanghuis en later kantoren van Zorgbedrijf Meetjesland. In mei 2014 ging een groep mensen aan de slag om de grote tuin van de pastoor te onderhouden. Later werd deze groep aangevuld met geïnteresseerde dorpsgenoten, OCMW-cliënten, mensen van onderlinge hulp Sleidinge en medewerkers en patiënten van de psychiatrie. “Het doel was naast het kweken en onderling verdelen van groenten, vooral het samenbrengen en stimuleren van mensen uit zwakkere groepen en hen terug integreren in de maatschappij”, zegt Collombeen. “Zo’n gemengde groep samenbrengen is niet altijd eenvoudig, maar ze doen het toch maar.”

Onzekerheid

Hij en de andere vrijwilligers leven een beetje in onzekerheid. “Het gemeentebestuur plant het achterste deel van de pastorietuin open te stellen voor de Sleidingenaren en de toekomstige bewoners van nog te bouwen appartementen tussen de kerk en de pastorie. Daardoor komen het kippenhok en de visvijver in het gedrang en daar verblijven veel medewerkers het liefst”, zegt Van Hoorebeke. “Zo een verborgen parkje kan ook mensen aantrekken met minder fraaie doeleinden zoals afval dumpen of in de moestuin indringen”, vreest Colombeen.

Wie de vrijwilligers aan het werk wil zien of zelf meewerken in de pastorietuin is elke dinsdag- en donderdagvoormiddag welkom van 9 tot 11.30 uur.