Greta (65) sluit na ruim 40 jaar ‘t Bloemeke: “Vooral het sociale contact met de klanten en de opvolging van de seizoenen zal ik missen”

“Uitverkoop potterie en deco, van 20 tot 50 procent", prijkt er op het het uitstalraam van bloemenwinkel ‘t Bloemeke in de Ertveldse Lindenlaan. “Donderdag 30 juni houd ik er definitief mee op”, bevestigt Greta onze vermoedens. “Mijn passie voor bloemen zag nooit verdwijnen, maar het gestress en de het constante gecross worden me wat te veel na al die jaren." Zo stond de Ertveldse ruim achter de toonbank, eerst in de in de Achterstraat, nadien in de Lindenlaan. “Samen met mijn vriendinnetjes speelde ik altijd winkeltje. Het stond dus in de sterren geschreven dat het er ooit wel eens van moest komen. Via mijn ex-man die verbonden was aan de tuinbouwschool, rolde ik in de plantenwereld. Eerst heb ik drie jaar stages gelopen om het bloemschikken goed onder de knie te krijgen om vervolgens in 1981 mij eigen winkel in de Achterstraat te openen.”