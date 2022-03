‘Grand sheik’ Joris pakt uit met drie films van Laurel en Hardy

In september 2021 nam Sleidingnaar Joris de titel van ‘grand sheik' over van Aalstenaar Marc De Coninck als leider van de Belgische afdeling ‘The Second Hundred Years’ van het Laurel en Hardy-appreciatiegenootschap ‘Sons of the Desert’. Dat is geen toeval, want de superfan heeft maar liefst 105 films van het olijke duo in zijn bezit. Bij zijn aanstelling beloofde hij elk jaar vier bijeenkomsten te organiseren om films van zijn idolen te tonen.