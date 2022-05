Gooikenshoeve vzw start met zondag met reeks zomerconcerten

De uitgestrekte velden van het Gooiken in Ertvelde zijn op 13 en 14 augustus opnieuw het decor van De Volle GrondFesten. Muziekliefhebbers kunnen zich echter in mei, juni en juli al voorverwarmen met zomerconcerten van Stash, Sarah Letor trio en Sioen. “Er zijn heel wat muziekliefhebbers in onze familie”, zegt organisator Luc De Backer. “Daarom leek het ons een leuk idee om aanvullend op ons muziekfestival enkele concerten te organiseren op het terras van onze hoeve. Daar is zeker plaats voor 300 man. Een ticket voor een van de vier optredens kost 18 euro. Stash is de zondag de eerste band die zal optreden om 16 uur. Nadien kunnen mensen nog genieten van een drankje in de bar tot 21 uur. Alle opbrengsten gaan opnieuw naar onze werking.”