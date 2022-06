Gooikenshoeve viert opendeurdag met reuzepannenkoekenslag

Bezoekers kunnen van 14 tot 18 uur genieten van een pannenkoek met een kopje koffie in de tuin van de hoeve. De opbrengst gaat integraal naar de vzw die kwetsbare jongeren opvangt. De pannenkoeken zijn ook af te halen of te bestellen tot en met 22 juni via gooikenshoeve.pannenkoeken@telenet.be. De prijs bedraagt 1,5 per stuk bij afhaling op de hoeve en twee euro bij levering aan huis in Ertvelde en Oosteeklo.

Groentepakketten

Op de opendeurdag wordt ook gestart met het aanbieden van biologisch geteelde groentepakketten. “De productie van eigen groenten in onze eigen serres is een belangrijke dagbesteding voor onze kwetsbare jongeren”, zegt oprichter Luc De Backer. “Vanaf eind juni bieden wij twee maal per week gevarieerde groentepakketten aan. Deze zullen we ook aan de man brengen in Ertvelde en Oosteeklo.”

Zorgboerderij

In 2018 startte Luc zijn project op een prachtige boerderij in Ertvelde. Daar vangt hij sindsdien kwetsbare jongeren tussen de 16 en de 25 jaar op. “We focussen ons vooral op jongeren uit de psychiatrie, die van school weggestuurd zijn, of van wie de thuissituatie uit de hand gelopen is. Zij hebben heel veel ondersteuning nodig en wij proberen hen hier op de Gooikenshoeve een productieve daginvulling te geven. We zijn ervan overtuigd dat we een waardevolle aanvulling en goed alternatief zijn voor residentiële opvang.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.