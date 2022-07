Gooikenshoeve haalt Sioen naar Ertvelde voor tweede zomerconcert

De uitgestrekte velden van het Gooiken in Ertvelde zijn op 13 en 14 augustus opnieuw het decor van De Volle GrondFesten. Muziekliefhebbers kunnen zich echter al voorverwarmen met een reeks zomerconcerten. In mei mocht Stash de spits afbijten, zondag is de beurt aan Sioen. Hij speelt er een een eerbetoon aan Paul Simon en Graceland. Die trok in 1986 naar Zuid-Afrika, voor de opnames van het album Graceland. Dat bevat enkele grote hits zoals ‘You Can Call Me Al’, ’Diamonds On The Soles Of Her Shoes’ en ’Under African Skies’.