Gloednieuwe verpleegpost Wit-Gele Kruis houdt opendeurdag op Dag van de Zorg

Sinds 15 februari heeft het Wit-Gele Kruis zijn eerste verpleegpost in Oost-Vlaanderen geopend in de Pastorijstraat 70B in Ertvelde. Patiënten kunnen er elke werkdag tussen 12 en 16 uur terecht met een voorschrift van de dokter terecht voor ambulante zorgen. “Exact 3 maanden na de opening, kan nu ook iedereen die geen patiënt is, een kijkje nemen in de verpleegpost”, zegt teamcoördinator Natacha Pynaert. “Laat je bloeddruk meten en kom meer te weten over ergonomie dankzij onze gespecialiseerde verpleegkundigen. Verder kan je ook terecht bij de diëtisten voor advies over een gezonde levensstijl en kan je kennis maken met de lokale verpleegkundigen die patiënten verzorgen van Belzele tot Boekhoute.”