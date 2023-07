Gezocht: gemachtigde opzichters

“Er is meer in het leven dan games en een smartphone”: Daan (14) maakt fietstocht van 1.000 kilometer door Vlaanderen en Zeeland

Wie denkt dat de jeugd van tegenwoordig constant aan het scherm gekluisterd is, kent Daan Beke duidelijk niet. De 14-jarige jongen uit Assenede is vertrokken op een fietstocht een tiendaagse rondrit doorheen Vlaanderen en Zeeland met zijn vader. Met zijn initiatief wil Daan jongeren tonen dat er meer is in het leven dan enkel smartphone en games.