Gentse podcastma­ker maakt videodocu­men­tai­re over de gelijkenis­sen tussen België en... Uruguay

De Gentse podcastmaker Eva Moeraert (43) heeft een nieuw project. Eva maakt een videodocumentaire over de connectie tussen Uruguay en België. Haar nieuwe videodocumentaire zal ‘Ponsonbyland’ heten, naar de 19de-eeuwse diplomaat Lord John Ponsonby, die opvallend veel vingers in de pap had bij het ontstaan van zowel België als Uruguay. “Het is een merkwaardig stukje geschiedenis waar weinig mensen van op de hoogte zijn. Er zit een heel boeiend verhaal in”, zegt Eva.