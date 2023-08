Zomerbar café Huzaar ‘Huzarenhof’ blijft open tot eind augustus: “Ieder weekend is het barbecue”

Vorige zomer waren ze slechts vijf dagen open tijdens de Gentse Feesten. Maar nu blijft het Huzarenhof geopend tot en met zondag 27 augustus. “Het was zo’n groot succes tijdens de Gentse Feesten dat we besloten heel de zomer verder te doen”, zegt eigenaar Dimitri Verberckt (33). De regen gooide de eerste twee weken van augustus roet in het eten, maar nu kan je ieder weekend weer terecht in het Huzarenhof voor een drankje en barbecue.