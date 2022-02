Georges (81) fluit nog vlotjes drie basketbalwedstrijden op een rij: “Liefde voor de sport houdt me jong”

Zaterdagmiddag om 12 uur stipt parkeert Georgers Verheye (81) zijn auto op de parking van sporthal Keiskant in Drongen. Een uur later fluit hij zijn eerste basketbalwedstrijd van de dag. De U16 van Gentson ontvangen hun leeftijdsgenoten van Olympus Marke. Naar de kleedkamer moet Georges niet zoeken, hij kent er blindelings zijn weg. “Er zijn weinig sporthallen in Oost-Vlaanderen waar ik nog niet geweest ben”, zegt Georges in een sappig Gents accent. Met datzelfde accent verwelkomt hij een uur later de spelers op het veld. “Goeie match jongens!” Niemand die op dat moment durft te vermoeden dat de scheidsrechter van de dag al een kranige tachtiger is. “Georges kan makkelijk tien jaar liegen”, verklapt een vaste klant in de sporthal van Drongen ons. “Hij is echt een figuur en niet alleen vanwege zijn leeftijd. Georges is een persoonlijkheid op het veld.”