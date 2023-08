Geniet van een dag vol film voor jong en oud tijdens het Evergems filmfestival op 23 september

Nagelnieu­we lokalen, internaat, maar ook onderwijs­me­tho­de: GO! Einstein Basis­school Evergem opent op 1 september de deuren

Evergem is een school rijker. Na anderhalf jaar bouwen, opent op 1 september de GO! Einstein basisschool in de Hofbilkstraat. Daar is plaats voor 250 leerlingen die op een nieuwe manier les zullen krijgen. De nadruk ligt er op zelfstandigheid.