Gemeentehuis houdt woensdag halve dag deuren gesloten

Kaprijke Conny (59) tapt na bijna 35 jaar laatste pint in café Jockey: “Ik had hier geen klanten, alleen maar vrienden”

Het is zover: Conny Buysse (59) heeft haar laatste pint getapt in café Jockey in Kaprijke. Bijna 35 jaar lang stond ze daar achter de toog. Nu stopt ze, met pijn in het hart. “Tien maanden geleden ben ik mijn man Paul verloren. Alleen lukt het mij niet meer”, zegt ze stilletjes. Wij gingen afscheid nemen.

29 maart