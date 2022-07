Gemeentebestuur dient geen bezwaar, maar wel advies met suggesties in rond stikstofakkoord

Ontgoochelde boeren reden tijdens de raadszitting van 19 mei luid toeterend drie maal rond het gemeentehuis om hun ongenoegen te uiten. Even voordien had het gemeentebestuur hun vraag om een negatief advies in te dienen tegen het stikstof akkoord naast zich neergelegd. Daarin breekt de Vlaamse regering in op bestaande vergunningen en afspraken om de veel te hoge stikstof- en ammoniakuitstoot die afkomstig is van landbouw en industrie te verminderen. Veel landbouwers moeten daardoor inkrimpen of mogen hun vergunning niet verlengen.