Gemeente stippelt ‘Beestig!-Everpad’ uit: nieuwe fietsroute langs 12 beestige plekjes

Herman ‘Marcske’ Verbruggen promoot wedstrijd­app op wekelijkse markt in Ertvelde: “Win prijzen met je marktaan­koop”

Traditioneel is april ‘Maand van de Markt’. Deze maand wordt een bezoek aan de wekelijkse nog interessanter, want je kan je bezoek extra verzilveren met marktbonnen. Dat kan tegenwoordig gewoon via een app ‘ik koop lokaal’. Acteur Herman Verbruggen, bekend als Marc uit FC DE Kampioenen, kwam langs om de applicatie te promoten.