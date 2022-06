Gemeente brandt graszone Doornzele Dries af om gevaar eikenprocessierupsen te vermijden

“De gemeentelijke crisiscel had overleg met de politie en brandweer en informeerde zich ook bij de hogere overheid”, zegt schepen voor Openbaar Groen Josse Verdegem (N-VA). “Gezien van dinsdag 28 tot donderdag 30 juni het muziekfestival Rock voor Specials plaatsvindt in die dries, hebben we ook ook de organisatoren van dat evenement verwittigd. Om te voorkomen dat nog haartjes of restanten van de rupsen aanwezig zouden zijn, besliste Evergems crisiscel om het gras in de getroffen strook van Doornzele Dries gecontroleerd af te branden. Tijdens die werken zal de brandweer trouwens bijstand verlenen. Op die manier kan het festival op een veilige manier plaatsvinden en kunnen kinderen in de zomervakantie veilig spelen op Doornzele Dries”, besluit Verdegem.