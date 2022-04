Gemeente belooft bereikbaarheid voetbalkantine te verbeteren: “Niet langer aanvaardbaar naar onze inwoners en bezoekers met een beperking”

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) erkent het probleem, maar een oplossing is volgens hem minder eenvoudig dan het lijkt. “Er is een liftkoker in het gebouw die niet breed genoeg is voor een rolwagen. Bovendien is een veilige oplossing via de trap is ook niet vanzelfsprekend”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Maar deze situatie is niet langer aanvaardbaar naar onze inwoners en bezoekers met een beperking. We moeten dit oplossen en nemen dit in functie van budget 2023 opnieuw op met collega- schepenen, diensten en bestuur van de voetbalclub.”