Geen straf voor medewerkers vaccinatiecentrum die misplaatste grap uithaalden met gebruikte spuit in kinderarm: “Maar daarmee is kous voor duo nog niet af”

Tegen de twee medewerkers van het vaccinatiecentrum in het Oost-Vlaamse Evergem liep een gerechtelijk onderzoek voor onopzettelijke slagen. Een medewerker had een gebruikte spuit in de box met vaccins gestopt. Een collega zette de gebruikte kindernaald in de arm van een ander kind en merkte toen pas op dat het om een leeg vaccin ging. De betrokkenen werden onmiddellijk op non-actief gezet.

Het Oost-Vlaamse parket startte na het incident een onderzoek voor onopzettelijke slagen. “De betrokken personen werden uitgebreid verhoord en geconfronteerd met de vaststellingen. Een medewerker verklaarde dat het om een misplaatste grap ging, en dat hij de reeds gebruikte spuit had klaargelegd om hiermee een andere medewerker die de spuit moest toedienen, te foppen. Hij verklaarde geen intentie te hebben gehad om iemand kwaad te berokkenen. De medewerker die de spuit bij het 11-jarig meisje zette, stelde pas bij het toedienen van de spuit vast dat deze reeds gebruikt was”, zegt het parket.

Provinciale geneeskundige commissie

Er is nu beslist dat de twee niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat nieuws is ondertussen bevestigd door het Oost-Vlaamse parket. Maar daarmee is de kous voor de twee nog niet af. Ze werken namelijk als verpleegkundigen en moeten nog voor de provinciale geneeskundige commissie verschijnen. Ze kunnen dus hun licentie om als verpleegkundige te werken, verliezen.

“Op strafrechtelijk gebied gaan we ze niet vervolgen omdat er geen intentie was om iemand te kwetsen en omdat het kind ook geen negatieve gevolgen draagt van hun ‘grap’. “Mocht het meisje in de toekomst wel nog lichamelijke hinder ondervinden, dan openen we uiteraard dit dossier opnieuw”, laat Frank Van De Sype van het parket weten.

Ontslag

We vroegen Joeri De Martelaere, de burgemeester van Evergem, om een reactie. “Uit het onderzoek blijkt dat er voorlopig geen medisch gevolg is voor het kind en dit is voor ons het belangrijkste. We duimen dat dit ook de komende weken zo blijft. Het kind wordt sowieso nog zes maanden maanden goed opgevolgd.” Over de straf van de twee medewerkers is de burgemeester kort. “De betrokken medewerkers zijn uit het vaccinatiecentrum zijn ontslagen. De persoon die de prik heeft gezet is echter wel vrijgesproken voor de tuchtprocedure. Hem treft geen schuld aan dit voorval”, vertelt de burgemeester ons. Hij wenste verder niet meer in te gaan op de zaak.