Geen bank in de buurt? Via Nickel haal je geld af in krantenwinkel: “Twee vliegen in een klap”

EvergemHet is in Evergem voortaan ook mogelijk om een rekening te openen of geld af te halen terwijl je een krant koopt of een lottoformulier invult. Dat kan via Nickel, een dienst voor basisbankieren in krantenwinkels. “Heel wat mensen geloven nog steeds in cash of zijn niet vertrouwd met online betalen."