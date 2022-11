Fluobrigade van basisschool De Regenboog zet leerlingen aan om zich zichtbaar te maken

Op de Sint is het nog even wachten, maar de leerlingen kunnen zich voortaan verblijden met de fluobrigade. “De fluobrigade staat onaangekondigd te wachten aan de schoolpoorten en deelt lichtjes uit en tal van andere fluomaterialen. Kortom, alles wat kan helpen om ons te laten opvallen tijdens deze donkere periode. We hopen dat de fluobrigade de leerlingen kan aanzetten om zich meer zichtbaar te maken in het verkeer.”