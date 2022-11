Fietspaden langs R4 West vanaf Hoogstraat ruim 10 dagen afgesloten

Sleidinge Elisa (24) verdedigt Meetjes­land­se eer in nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen: “Ik test graag uit, gebak met geitenkaas is me niet onbekend”

“Bakkers klaar? En bakken maar!” Woensdagavond start op Play4 het nieuwe seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’. Daarin gaan tien amateurbakkers de strijd met elkaar aan. Een daarvan is Elisa Suarez Figueira (24) uit Sleidinge. “Het feit dat ik vorig jaar reserve was, overtuigde me om dit seizoen opnieuw mee te doen.”

