Evergemse woonboot blijkt broeinest van drugsdealers

Het koppeltje woonde op een woonboot in Evergem die geen al te beste reputatie had. Het schip stond gekend als dé dealplaats waar je terecht kon op zoek naar allerlei soorten drugs. Het was er een komen en gaan van dealers en afnemers. Wanneer de politie op zoek moet naar een persoon die moest worden geïnterneerd, komen ze op de drugsboot terecht. Gek genoeg geeft een van de bewoners de politie zomaar de toestemming om de boot te doorzoeken. Dat had die persoon beter niet gedaan, want de politie vindt er dealershoeveelheden aan cocaïne, xtc, cannabis en spacecake. Volgens het parket zijn de twee beklaagden, een koppel twintigers die samen een kindje hebben, de leiders van de drijvende drugscommune. Ze vorderde voor de man een gevangenisstraf van 18 maanden.