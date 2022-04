Evergemnaar Carlos (59) schrijft derde vakantieroman: “Hoop ook buiten België door te breken”

In een vorig leven stond hij nog gekend als ‘Calos van de Carrefour’, maar tegenwoordig bouwt Carlos Struyvelt aan nieuwe carrière als auteur. Toen hij vier jaar geleden tijdens zijn vakantie op het Cycladeneiland Milos hartproblemen had, kreeg hij het idee om zelf een boek te schrijven. “Ondanks de strenge lockdown van 2020 met gesloten boekenwinkels, geen reizen naar zonnige vakantieoorden en zonder boekenbeurzen gingen mijn eerste twee romans 4.000 keer over de toonbank. Dat was een stimulans om door te gaan", vertelt Carlos.

Prospectie

Met ‘Terug naar Ios’ schrijft Carlos opnieuw over de zijn grote liefde Griekenland. Net als bij zijn vorige romans ging hij op prospectie om het boek zo waarheidsgetrouw mogelijk te houden. “Ik probeer fictie te combineren met mijn eigen ervaringen. Zo zijn de plaatsnamen, hotels en restaurants uit het boek allemaal echt. Daarvoor ben ik drie weken naar Griekenland afgereisd.” De illustraties zijn dan weer van van de hand van kunstenares Virginie Suys. “Bij mijn vorige romans kreeg ik veel lovende woorden over de tekeningen omdat de lezer zich kan visualiseren waar het boek zich afspeelt.”

Internationaal doorbreken

Hoewel zijn derde roman binnenkort pas in de rekken ligt, heeft Carlos al plannen voor een nieuwe roman. “Ik ben nu al volop bezig met een verhaal over een cruise door de Cycladen met aankomst op Mykonos, maar uiteraard blijft de uitgave van boeken afhankelijk van de verkoopcijfers.” Daarom hoopt hij zijn boeken ook op de internationale markt te brengen. “Ondertussen is de Engelse versie van mijn eerste boek ‘Weg naar Milos’ zo goed als klaar. Begin mei wordt deze bij Uitgeverij Austin Macauley Publishers in Londen en New York uitgebracht. Ik hoop dat dit een opstap kan zijn naar een groter publiek.”

