Evergem verdubbelt burgerbudget: “70.000 euro voor eigen projecten”

Oostakker Ongeval op Gentse Ring ter hoogte van Oostakker richting Destelber­gen: kwartier file vanaf Gent-Zeehaven

Er is een ongeval gebeurd op de Gentse Ring ter hoogte van Oostakker richting Destelbergen. De linkerrijstrook is er versperd. Het is ondertussen 16 minuten aanschuiven vanaf Gent-Zeehaven.

12 januari