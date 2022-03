Evergem scoort beter op Fietsrapport dan in 2020: “Opsteker dat fietsers onze inspanningen waarderen”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE A Voorzitter Kenny Ketels (Evergem 2020) kijkt hoopvol uit naar volgend seizoen: “Meedoen voor de prijzen”

Derdeprovincialer Evergem 2020 beleeft een anoniem seizoen. Top vijf in derde A was voor de start van het seizoen de ambitie. Zware blessurelast zorgde ervoor dat het een seizoen in de anonimiteit werd. Voorzitter Kenny Ketels trok de voorbije weken de transfermarkt op en het lijstje versterkingen is voor een derdeprovincialer best indrukwekkend.

28 februari