‘Evergem Loopt!’ is opvolger van ‘ekiden’

De ekiden is een Japanse variant van de marathon in estafettevorm. Zo wordt de totale marathonafstand niet door een, maar door zes lopers afgewerkt. Evergem was in 2000 de eerste gemeente in Vlaanderen die een dergelijke wedstrijd organiseerde. Het recordaantal deelnemers werd in 2012 genoteerd, met 151 ploegen en maar liefst 906 deelnemers, maar doorheen de jaren nam het aantal kandidaten af. De laatste editie in 2019 trok nog maar 116 teams aan en de voorbije twee jaar was corona de spelbreker.