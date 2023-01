Evergem engageert zich voortaan als pleegzorggemeente: “Verkeert nog te vaak in taboesfeer”

EvergemDe gemeente Evergem heeft zich het label van pleegzorggemeente toegeëigend. Daarmee belooft het zich te engageren om initiatieven betreffende pleegzorg meer in de kijker te zetten en ook extra te ondersteunen. “Het komende jaar willen we de nood naar pleeggezinnen extra belichten en inzetten op sensibiliserings- en wervingscampagnes.”

Elke gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen kan zich kandidaat stellen als pleegzorggemeente. Samen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen zetten ze vervolgens een duurzame samenwerking op om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier. “Dat willen we bijvoorbeeld doen door actief op ontmoeting in te zetten tijdens Week van de Pleegzorg", zegt schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA). “Pleegzorg in een prachtig initiatief dat nog te veel in de taboesfeer schuilt. Wij willen het graag verder promoten, want er zijn er nog veel te weinig pleeggezinnen.”

Campagnes

Oost-Vlaanderen telt vandaag ongeveer 1.500 pleegzorggezinnen, waarvan er 37 actief zijn in Evergem. Zij zorgen samen voor 41 pleegkinderen en twee pleeggasten. “In Vlaanderen zijn er heel wat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek die het moeilijk hebben omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen", zegt schepen van Sociale Zaken Leen Ysebaert (N-VA). “Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis, waar ze de kans krijgen om te groeien. Het komende jaar willen we dan ook de nood extra belichten en inzetten op sensibiliserings- en wervingscampagnes.”

Levenslessen

Alle Evergemse pleeggezinnen krijgen een uitnodiging voor de overhandiging van het label. Samen met de verantwoordelijken van Pleegzorg Oost-Vlaanderen en de medewerkers van het Huis van Jef konden de gezinnen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Zo tekenden ook pleegouders Luc en Petra present. “Wij passen nu al 13 jaar op een meisje”, vertelt Petra. “We hadden zelf al twee kinderen, maar hadden nog plaats aan de keukentafel en in ons hart.” Desondanks erkennen ze dat het niet altijd even gemakkelijk is. “We hebben goede, slechte en heel slechte dagen, maar we leren constant grote levenslessen. We zouden het daarom sowieso opnieuw doen.”

