Enkele haltes buslijn 55 tijdelijk geschrapt door werken Meulestedebrug

De verkeerslichten aan Meulestedebrug in Gent werken sinds 21 november volgens het systeem van ‘vierkant groen’, waarbij voetgangers en fietsers apart van gemotoriseerd vervoer groen licht krijgen. Resultaat: ellenlange files op de sowieso al drukke Wiedauwkaai. Dat zag ook Ellen Vandevelde uit Kluizen (Evergem).“Onze dochter Margaux is 12, en zit in het eerste middelbaar op het Sint-Lievenscollege, in centrum Gent”, vertelt ze. “Ze gaat met de bus. Volgens de site van De Lijn is dat een rit van zowat 35 minuten. Maar met de werken op de Wiedauwkaai, moet ze ten laatste om 7.18 uur op de bus zitten ‘s morgens, om om 8.30 uur, net op tijd, op school te geraken. Voor een enkele rit zat ze al meer dan 2 uur op de bus. Dat is toch niet meer normaal? We roepen de bevoegde overheid dan ook dringend op om in te grijpen.”