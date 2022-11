Elisa (24) verdedigt Meetjeslandse eer in nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen: “Ik test graag uit, gebak met geitenkaas is me niet onbekend”

Evergem Tentoon­stel­ling naar aanleiding van 50 jaar ‘De seizoenen’ van Clem Schouwe­naars

Tot 17 december loopt er een tentoonstelling van een Clem Schouwenaars. Hij was in de jaren 70 en 80 een van de meest gelezen schrijvers in Vlaanderen. Naar aanleiding van 50 jaar ‘De seizoenen’, een van zijn bekendste werken, is er een tentoonstelling over de inmiddels overleden schrijver

13 november